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اليونان توافق على تزويد أوكرانيا بـ 24 صاروخ "سي سبارو"

12:13 م السبت 28 ديسمبر 2024

اليونان

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أثينا- (د ب أ)

وافقت اليونان على تزويد أوكرانيا بـ 24 صاروخا من طراز "سي سبارو" لدعم القوات المسلحة الأوكرانية ضد التهديدات المستمرة.

وهذه الصواريخ، وهي قيد الاستخدام منذ حوالي 40 عاما، من مخزونات القوات البحرية والجوية اليونانية وتعتبر غير ضرورية للاستخدام العملياتي، وفقا للمعايير العسكرية اليونانية.

وصواريخ "سي سبارو"، سلاح مضاد للطائرات، قصير المدى، من صنع الولايات المتحدة وتمتلك أوكرانيا بالفعل المنصات اللازمة لنشره، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار المساعدات العسكرية الأوسع نطاقا التي تقدمها اليونان إلى أوكرانيا والتي تشمل قذائف مدفعية وأسلحة وذخيرة.


اليونان أثينا أوكرانيا
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