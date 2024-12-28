الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، بعد ليلة من اقتحامه وحرق وتدمير معظم أقسامه، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان أمس الجمعة بعد ساعات من حصاره، وأحرقت مرافقه ونكّلت بالمتواجدين داخله من مرضى ومصابين وكادر طبي، قبل أن تعتقل عددا منهم، وتُجبر آخرين على خلع ملابسهم في البرد الشديد والإخلاء القسري بالتزامن مع إطلاق نار وقصف بمحيطه.