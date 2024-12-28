العمليات السورية تجري عملية أمنية لملاحقة فلول الأسد في عموم البلاد

وكالات

أطلقت إدارة العمليات العسكرية عملية أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع في عموم البلاد، كما نصبت حاجزا عسكريا على طريق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في طرطوس وتمنع الدخول والخروج منها.

وقال مصدر سوري أمني، إنه "ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك"، مؤكدا أن فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

يشار إلى أن إدارة العمليات العسكرية بدأت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار.

بدورها قالت وكالة سانا إن "قوات الأمن العام ألقت القبض على عدد من فلول الأسد وعدد من المشتبه فيهم بمنطقة ستمرخو بريف اللاذقية، وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة فلول النظام بريف اللاذقية".

وفي 8 ديسمبر الجاري سيطرت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها بأيام على مدن أخرى، لتنهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.





