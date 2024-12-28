إسرائيل تقول إنها أسقطت صاروخا آخر أطلق من اليمن

تل أبيب- (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.

وذكر الجيش على تطبيق تليجرام إن الصاروخ أسقط قبل أن يصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة القدس والبحر الميت.

وكانت غارات جوية قد استهدفت يوم أمس الجمعة منشآت عسكرية لجماعة الحوثي الموالية لإيران في اليمن.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن "عدوانا" أمريكيا بريطانيا استهدف حديقة في منطقة معين غرب صنعاء. ولم يرد تأكيد من الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن قواتها الجوية لم تشارك.

وأغارت مقاتلات إسرائيلية يوم الخميس الماضي على اليمن بما في ذلك على المطار الدولي في صنعاء ومحطات الطاقة.

ووفقا للتقارير الرسمية، أسفرت الغارة الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وينفذ الحوثيون منذ نحو عام عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيرات تستهدف إسرائيل.

ووسعت جماعة الحوثي عملياتها لتشمل استهداف السفن الاسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو السفن التابعة لهم، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، "مساندة للشعب الفلسطيني في غزة"، على حد قولهم.





