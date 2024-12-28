مسؤول أوكراني: روسيا هي المسؤولة عن تحطم الطائرة الأذربيجانية

كييف- (د ب أ)

قال كبير مسؤولي مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك اليوم الجمعة، إن روسيا هي من يلقى عليها باللائمة في حادثة تحطم طائرات ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية التي أسفرت عن وفاة 38 شخصا.

وأضاف يرماك عبر تطبيق تليجرام، أنه يجب تحميل روسيا المسؤولية عن "إسقاط" الطائرة.

وحذرت روسيا من التكهنات ودعت إلى انتظار نتائج التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأخرى، نقلا عن مصادر حكومية أذربيجانية أخرى لم تكشف عن هوياتها، أن الرحلة التي كانت متوجهة إلى جروزني من باكو، تحطمت في كازاخستان أمس الأول الأربعاء، نتيجة لصاروخ روسي مضاد للطائرات.

وخلال محاولة الهبوط الاضطراري، تحطمت الطائرة طراز إمبراير 190 بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخية على ساحل بحر قزوين. ونجا 29 شخصا من الحادث..

وتظهر صور الجزء الخلفي من الطائرة المنكوبة أضرارا تشبه آثار الثقوب الناتجة عن شظايا الأسلحة المضادة للطائرات.





