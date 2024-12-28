9 شهداء في قصف للاحتلال على منزل بمخيم المغازي وسط غزة



وكالات

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بارتفاع عدد الشهداء إلى 9 جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي الهجوم ضمن سلسلة غارات تشنها قوات الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

الهجوم أثار موجة من الاستنكار المحلي والدولي، وسط دعوات لوقف التصعيد وحماية المدنيين. ويواصل الاحتلال استهداف المنشآت السكنية في القطاع، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد بكارثة إنسانية متفاقمة.