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روسيا: أمريكا وبريطانيا تخططان لعمليات إرهابية ضد قواعدنا العسكرية في سوريا

08:55 ص السبت 28 ديسمبر 2024

أمريكا وبريطانيا

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وكالات

اتهمت المخابرات الروسية الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" تستهدف القواعد العسكرية الروسية في سوريا؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وأشارت إلى أن هذه التحركات تهدف إلى دفع موسكو لإخلاء مواقعها الاستراتيجية في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطط تندرج ضمن محاولات الغرب لتقويض الوجود الروسي وتعزيز نفوذهم في الشرق الأوسط.

أمريكا وبريطانيا عمليات إرهابية العسكرية الروسية في سوريا
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