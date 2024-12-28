واشنطن: خسائر بشرية كبيرة للقوات الكورية الشمالية في حرب أوكرانيا



وكالات

أعلن جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن القوات الكورية الشمالية المشاركة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا تواجه خسائر بشرية كبيرة على خطوط المواجهة.

وأشار كيربي إلى أن القادة العسكريين الروس والكوريين الشماليين يتعاملون مع هذه القوات كأنها "قابلة للتضحية"، ما يعكس شدة القتال والتكتيكات المستخدمة.

وجاءت التصريحات عبر بيان عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، مشيرة إلى تزايد الضغط الدولي على كوريا الشمالية لدعمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.