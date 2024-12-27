وكالات

في مشهد مؤثر، كرم أهالي محافظة حماة في وسط سوريا الطيار رغيد ططري، الذي تم تحريره مؤخرًا من سجون النظام السوري بعد اعتقاله لمدة 43 عامًا.

وأقيمت مراسم التكريم اليوم الجمعة في أحد مساجد المدينة، حيث تسلم ططري هدية عبارة عن "سيف مذهب" تقديرًا لمواقفه البطولية.

كان الطيار رغيد ططري قد اعتقل في فبراير 1982، عندما كان في سن 27 عامًا ويشغل منصب رائد طيار، وذلك بعد رفضه تنفيذ أوامر قصف مدينة حماة خلال أحداث المدينة الدامية.

هذا الرفض جلب له الاعتقال من قبل النظام السابق، ليقضي ططري أكثر من أربعة عقود في السجون.

بعد سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر الماضي، تم تحرير ططري من السجن المركزي في مدينة طرطوس على يد فصائل مسلحة، مما جعله واحدًا من أبرز المعتقلين الذين تم تحريرهم.

ونال ططري لقب "عميد السجناء" على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تقديرًا لمدة اعتقاله الطويلة التي تجاوزت 40 عامًا.