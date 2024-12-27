رئيس بنما يستبعد محادثات مع ترامب بشأن قناة بنما ويرفض التدخل الصيني

وكالات

استبعد الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، يوم الخميس، إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حول إدارة قناة بنما، مؤكداً أنه لا يوجد تدخل من الصين في تشغيلها.

وقال مولينو في مؤتمر صحفي: "لا يوجد شيء نتحدث عنه"، مشيرًا إلى أن القناة "بنمية وتنتمي إلى البنميين"، وأكد أنه لا توجد إمكانية لفتح أي نوع من المحادثات حول هذا الواقع الذي كلف البلاد الكثير من الدماء والعرق والدموع.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بالمطالبة باستعادة واشنطن السيطرة على قناة بنما، التي تم افتتاحها عام 1914.

كانت القناة تحت إدارة الولايات المتحدة حتى تم تسليمها إلى بنما في 31 ديسمبر 1999، وفقًا لمعاهدة تم توقيعها عام 1977 بين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والزعيم البنمي عمر توريخوس.