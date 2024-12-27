حماس: نتنياهو يسعى للتخلص من ملف الأسرى بقتلهم

وكالات

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن مستشفى كمال عدوان وشمال غزة يشهدان "مجزرة مستمرة منذ 75 يومًا أمام أعين الأمريكيين".

وأكد حمدان أن حركة حماس تنفي وجود أي مسلحين في مستشفى كمال عدوان، واصفًا استهدافه بأنه تنفيذ لخطة الجنرالات الإسرائيلية الرامية إلى منع أي مظهر من مظاهر الصمود المدني في القطاع.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض حتى الآن وقف إطلاق النار الكامل والانسحاب من غزة، مشيرًا إلى أن حماس طرحت مبادرة تشمل وقفًا تامًا لإطلاق النار وتبادلًا كاملًا للأسرى، إلا أن إسرائيل رفضت تلك المبادرة.

وحمل حمدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولية تعطيل التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى، قائلًا إن نتنياهو يسعى للتخلص من ملف الأسرى بقتلهم.

وأشار إلى أن حماس كانت قد وافقت سابقًا على التدرج الزمني للانسحاب من غزة، لكن إسرائيل لم تقبل بذلك.