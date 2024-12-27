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انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير في منبج شرقي حلب

10:20 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
أعلنت قوات الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، عن انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير في وسط مدينة منبج شرقي حلب.
كان الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أعلن أنه قصف معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا كان تستخدمه عناصر مسلحة مدعومة من إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "حزب الله اللبناني استغل البنية التحتية المدنية بغية تنفيذ أعمال إرهابية وتهريب أسلحة مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل".
وأضاف البيان "قصف سلاح الجو بنية تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية تم استخدامها لتهريب أسلحة عبر سوريا إلى حزب الله".

انفجار سيارة مفخخة حلب سوريا
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