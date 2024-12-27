حماس تنفي وجود مقاومين في مستشفى كمال عدوان

وكالات

نفت حركة حماس بشكل قاطع وجود أي عناصر عسكرية أو مقاومين في مستشفى كمال عدوان، سواء من كتائب القسام أو أي فصيل آخر.

واعتبرت الحركة أن ما تروج له قوات الاحتلال من أكاذيب حول المستشفى هو محاولة لتبرير الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم. وأضافت أن هذا الكذب والتضليل ليس جديدًا، فقد تم تكراره ضد مستشفيات أخرى دمرها الاحتلال في قطاع غزة.

وطالبت حماس الأمم المتحدة بإدانة تدمير مستشفى كمال عدوان، كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.