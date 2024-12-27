الأونروا: أطفال غزة يموتون من البرد بسبب نقص المأوى والإمدادات

وكالات

أفاد المفوض العام للأونروا، بأن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت نتيجة البرد القارس ونقص المأوى، مشيرًا إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة لعدة أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى القطاع.

وأكد المفوض العام أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب بشكل عاجل وقفًا لإطلاق النار وتدفقًا فوريًا للإمدادات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الشتاء، لإنقاذ حياة الأطفال والعائلات.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض على الفريق المفاوض السعي نحو صفقة جزئية، نتيجة تهديدات شركائه في الائتلاف الحكومي.

وأضافت القناة أن نتنياهو هو من يعرقل إبرام صفقة متكاملة، مؤكدة أن حركة حماس لم تغيّر شروطها التي تشمل انسحابًا إسرائيليًا، وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى بارزين.