ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر في البرازيل إلى 9 أشخاص

(أ ب )

عثرت البحرية البرازيلية على جثة امرأة بعد انهيار جسر يربط بين ولايتين شماليتين في البرازيل مما يرفع إجمالي عدد القتلى حتى الآن إلى تسعة.

وقالت البحرية البرازيلية اليوم الجمعة إن الجثة عُثر عليها على بعد 6 كيلومترات ( 7ر3 ميل) من جسر جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا. ولا يزال ثمانية أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وسقطت عدة سيارات وشاحنات كانت تعبر جسر جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا في نهر توكانتينز بعد انهيار جزء من الجسر يوم الأحد.

وقالت الشرطة العاملة على حدود ولايتي مارانهاو وتوكانتينز الشماليتين إن أربع شاحنات وسيارتين ودراجتين ناريتين سقطت فى النهر بعد انهيار جزء من الجسر يوم الأحد.

يذكر أن الجسر الذي يبلغ طوله 533 مترا (1748 قدما) بين مدينتي إستريتو وأجويارنوبوليس كان قد تم تشييده في الستينيات. ويقع على بعد حوالي 1300 كيلومتر (800 ميل) شمال العاصمة برازيليا.