لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحكومة بغزة: الاحتلال يدمر مستشفى كمال عدوان ويقتاد المرضى والطواقم لجهة مجهولة

08:22 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

مستشفى كمال عدوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال نفذت اقتحامًا "همجيًا" لمستشفى كمال عدوان، أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى وإخراجه عن الخدمة.

وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال اقتاد الطواقم الطبية، الجرحى، والمرافقين إلى جهة مجهولة، بعد احتجاز 350 شخصًا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 مريضًا ومرافقيهم.

وأشار البيان إلى استخدام الاحتلال روبوتات مفخخة لتفجير محيط المستشفى، مؤكدًا انقطاع الاتصال مع إدارة المستشفى وطاقمه منذ ساعات طويلة. كما ذكر أن المحتجزين أُجبروا على خلع ملابسهم قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

مستشفى كمال عدوان الاحتلال يدمر مستشفى كمال عدوان المرضى والطواقم جيش الاحتلال استخدام الاحتلال روبوتات مفخخة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ1000 وظيفة بـ"الأوقاف"
مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة
طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية