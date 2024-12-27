الحكومة بغزة: الاحتلال يدمر مستشفى كمال عدوان ويقتاد المرضى والطواقم لجهة مجهولة

وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال نفذت اقتحامًا "همجيًا" لمستشفى كمال عدوان، أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى وإخراجه عن الخدمة.

وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال اقتاد الطواقم الطبية، الجرحى، والمرافقين إلى جهة مجهولة، بعد احتجاز 350 شخصًا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 مريضًا ومرافقيهم.

وأشار البيان إلى استخدام الاحتلال روبوتات مفخخة لتفجير محيط المستشفى، مؤكدًا انقطاع الاتصال مع إدارة المستشفى وطاقمه منذ ساعات طويلة. كما ذكر أن المحتجزين أُجبروا على خلع ملابسهم قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة.