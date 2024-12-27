وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يبحثان التعاون الثنائي وتطورات المنطقة

وكالات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال اتصال هاتفي، على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطلعهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح بيان وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن الجانبين ناقشا التطورات الإقليمية الراهنة، وخاصة الوضع في سوريا وغزة، حيث أكد عبد العاطي على الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في غزة.

من جهته، أشار الوزير الإسباني إلى اجتماعه مع الدكتور خالد العناني، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو، في مدريد الشهر الماضي، مشددًا على دعم بلاده الكامل لترشيحه الذي يحظى بتأييد من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.