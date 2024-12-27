إعلام عبري: نتنياهو يمنع صفقة متكاملة بسبب ضغوط شركائه

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض على الفريق المفاوض السعي نحو صفقة جزئية، نتيجة تهديدات شركائه في الائتلاف الحكومي.

وأضافت القناة أن نتنياهو هو من يعرقل إبرام صفقة متكاملة، مؤكدة أن حركة حماس لم تغيّر شروطها التي تشمل انسحابًا إسرائيليًا، وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى بارزين.

كان البيت الأبيض اتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل مع إسرائيل، معتبرًا أنها "العقبة الرئيسية" أمام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن الحركة ترفض التحرك لحل الخلافات التي تعيق الوصول إلى اتفاق، ورغم ذلك معربا عن تفاؤله قائلا: "نعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".