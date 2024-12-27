لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إعلام عبري: نتنياهو يمنع صفقة متكاملة بسبب ضغوط شركائه

08:11 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض على الفريق المفاوض السعي نحو صفقة جزئية، نتيجة تهديدات شركائه في الائتلاف الحكومي.

وأضافت القناة أن نتنياهو هو من يعرقل إبرام صفقة متكاملة، مؤكدة أن حركة حماس لم تغيّر شروطها التي تشمل انسحابًا إسرائيليًا، وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى بارزين.

كان البيت الأبيض اتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل مع إسرائيل، معتبرًا أنها "العقبة الرئيسية" أمام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن الحركة ترفض التحرك لحل الخلافات التي تعيق الوصول إلى اتفاق، ورغم ذلك معربا عن تفاؤله قائلا: "نعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

بنيامين نتنياهو نتنياهو يمنع صفقة متكاملة رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس طوفان الأقصى إطلاق سراح أسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ1000 وظيفة بـ"الأوقاف"
مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة
طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية