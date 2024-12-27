البيت الأبيض: حماس العقبة الرئيسية أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

اتهم البيت الأبيض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل مع إسرائيل، معتبرًا أنها "العقبة الرئيسية" أمام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن الحركة ترفض التحرك لحل الخلافات التي تعيق الوصول إلى اتفاق، ورغم ذلك معربا عن تفاؤله قائلا: "نعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

كان البيت الأبيض قال إن هجمات الحوثيين ضد القوات الأمريكية من المتوقع أن تستمر، مؤكدًا أن الجماعة لا تزال تشكل تهديدًا للإسرائيليين، مع استمرارها في شن عمليات ضد إسرائيل.

وأضاف أن واشنطن تمكنت من تقليص قدرات الحوثيين التي كانت تستهدف حركة الشحن الدولي.

وفي السياق ذاته، دعا إلى ضرورة أن تركز العمليات الإسرائيلية في اليمن على الأهداف العسكرية، مع تقليل الأضرار المحتملة على البنية التحتية المدنية.