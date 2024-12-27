البيت الأبيض: الحوثيون لا يزالون يشكلون تهديدا لإسرائيل
06:24 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
وكالات
قال البيت الأبيض إن هجمات الحوثيين ضد القوات الأمريكية من المتوقع أن تستمر، مؤكدًا أن الجماعة لا تزال تشكل تهديدًا للإسرائيليين، مع استمرارها في شن عمليات ضد إسرائيل.
وأضاف أن واشنطن تمكنت من تقليص قدرات الحوثيين التي كانت تستهدف حركة الشحن الدولي.
وفي السياق ذاته، دعا إلى ضرورة أن تركز العمليات الإسرائيلية في اليمن على الأهداف العسكرية، مع تقليل الأضرار المحتملة على البنية التحتية المدنية.
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