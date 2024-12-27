رئيس هيئة الطيران الروسية: هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية كان جاريا قبل تحطم الطائرة الأذربيجانية

( أ ب )

قال رئيس هيئة الطيران الروسية اليوم الجمعة، إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية كان جاريا في المنطقة الروسية التي كانت متجهة إليها طائرة ركاب قبل تغيير مسارها وتحطمها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولم يعلق دميتري يادروف، رئيس هيئة الطيران الروسية على تصريحات أحد المشرعين الأذربيجانيين وبعض خبراء الطيران الذين ألقوا باللوم في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية أمس الأول الأربعاء على الدفاعات الجوية الروسية التي كانت ترد على هجوم أوكراني.

كانت الطائرة في رحلة من عاصمة أذربيجان باكو إلى جروزني، العاصمة الإقليمية لجمهورية الشيشان الروسية، عندما اتجهت نحو كازاخستان وتحطمت أثناء محاولتها الهبوط هناك. وأسفر الحادث عن مقتل 38 شخصًا وإصابة جميع الناجين البالغ عددهم 29.

وألقت الخطوط الجوية الأذربيجانية اليوم الجمعة باللوم في الحادث على "تدخل مادي وفني" غير محدد وأعلنت تعليق الرحلات الجوية إلى العديد من المطارات الروسية. ولم تذكر من أين جاء التدخل أو تقدم أي تفاصيل أخرى.