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العاهل الأردني للرئيس الفرنسي: أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة

05:53 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

الملك عبدالله الثاني

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عمان- (أ ش أ)
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دعم بلاده لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة، تلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته.
وجدد العاهل الأردني التأكيد - خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة، مشددا على رفض الأردن لأي اعتداء على أراضي سوريا وسيادتها.
وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية بالقطاع.
ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وبخصوص لبنان، دعا الملك عبد الله الثاني - طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الجمعة- إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.

هذا المحتوى من

Asha
الملك عبدالله الثاني الأردن سوريا إيمانويل ماكرون
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