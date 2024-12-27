الحرائق تلتهم أقسام مستشفى كمال عدوان (صور وفيديو)

وكالات

أكد مراسل قناة الجزيرة، اندلاع الحرائق في أقسام العمليات والمختبر والإسعاف بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/JQbBS5xdW8 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 27, 2024

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بعد حصارها له في وقت سابق من صباح اليوم.

انتهت حكاية مستشفى كمال عدوان



الجيش يعتقل الطاقم الطبي والمرضى و يحرق المستشفى في هذه اللحظات. pic.twitter.com/U5EnYk9aEH — Hanzala (@Hanzpal2) December 27, 2024

ويضم المستشفى مئات الجرحى والمرضى والأطباء والممرضين الذين لم يعرف مصيرهم.