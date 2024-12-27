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الحرائق تلتهم أقسام مستشفى كمال عدوان (صور وفيديو)

05:16 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق مستشفى كمال عدوان شم

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وكالات

أكد مراسل قناة الجزيرة، اندلاع الحرائق في أقسام العمليات والمختبر والإسعاف بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بعد حصارها له في وقت سابق من صباح اليوم.

ويضم المستشفى مئات الجرحى والمرضى والأطباء والممرضين الذين لم يعرف مصيرهم.

مستشفى كمال عدوان الحرائق تلتهم أقسام مستشفى كمال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
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