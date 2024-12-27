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وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الجابون

03:42 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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القاهرة- مصراوي:

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، إلى عاصمة الجابون ليبرفيل، عقب انتهاء زيارته الثنائية التي قام بها إلى تشاد.

ومن المقرر أن تشهد زيارة عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين في الجابون والمشاركة في ملتقى لرجال الأعمال، لبحث سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وستشهد الزيارة أيضًا، تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عاصمة الجابون ليبرفيل تشاد
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