الداخلية السورية: البدء باستقبال طلبات المنشقين عن النظام السابق للعمل في الوزارة

وكالات



أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، البدء باستقبال طلبات ‏العسكريين المنشقين عن النظام السابق، الراغبين بالعودة للعمل في الوزارة.



ومن جانبها، وضعت الوزارة شروطًا لقبول تلك الطلبات، أهمها أن يكون الانشقاق عن النظام تم في الفترة من 2011 وحتى 2021.



يُشار إلى أنه منذ الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في عام 2011، انشق العديد من العسكريين عن النظام وانضموا إلى الفصائل المسلحة، بينما غادر آخرون البلاد.



وفي وقتٍ سابق، أعلنت السلطات السورية التوصل إلى اتفاق لحلّ الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وذلك عقب اجتماع قادتها مع قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، والمعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، حسبما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



وقال الشرع بعد سيطرة الفصائل المسلحة على البلاد في 8 ديسمبر الجاري وهروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إن الفصائل المسلحة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة.