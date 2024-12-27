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الكرملين: لا رد على اتهامات أذربيجان بشأن تحطم الطائرة

03:16 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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موسكو- (د ب أ)

رفضت القيادة في موسكو اليوم الجمعة التعليق على مزاعم بأن صاروخا روسيا ، تسبب في تحطم طائرة ركاب، تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، في كازاخستان، أمس الأول الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو، إن موسكو على علم بتصريحات ، صادرة في باكو، عاصمة أذربيجان.

وشمل ذلك أيضا مطالب بأن تعتذر موسكو عن حقيقة إصابة الطائرة بدفاعات جوية روسية وتحطمها نتيجة لذلك.

وامتنع بيسكوف عن التعليق وأكد مجددا أنه يتعين صدور نتائج التحقيق أولا.

وقال بيسكوف، الذي يتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين إن "تحقيقا يجرى بشأن حادث الطائرة. وحتى تتوافر نتائج التحقيق، لا نعتبر أنفسنا مخولين بإصدار أي أحكام ولن نفعل ذلك".

وأضاف أن مثل هذه النتائج لا يمكن أن تأتي إلا من خلال سلطات الطيران الروسية التي تحقق في القضية.

وفي الوقت نفسه، تجري سلطات كازاخستان وأذربيجان تحقيقاتها الخاصة في أسباب الحادث.

الكرملين موسكو دميتري بيسكوف
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