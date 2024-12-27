الصين تفرض عقوبات ضد 7 شركات بسبب مساعدات عسكرية أمريكية لتايوان

بكين- (أ ب)

فرضت الحكومة الصينية اليوم الجمعة عقوبات على سبع شركات في رد فعل على إعلان الولايات المتحدة مؤخرا عن مبيعات ومساعدات عسكرية لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب بكين بالسيادة عليها باعتبارها جزءا من أراضيها.

وتأتي العقوبات أيضا في رد فعل على إقرار مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للحكومة الأمريكية مؤخرا، الذي قال بيان لوزارة الخارجية الصينية أنه "يضم عدة أجزاء سلبية تتعلق بالصين".

وتحتج الصين على المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان، وكثيرا ما تفرض عقوبات على الشركات المعنية بعد الإعلان عن صفقات بيع أو حزمة مساعدات. ويكون لهذه العقوبات أثر محدود لأن شركات الدفاع الأمريكية لا تبيع أسلحة أو أي عتاد عسكري للصين. ويشار إلى أن الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي لتايوان بالأسلحة.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي على تقديم مواد وخدمات من وزارة الدفاع الأمريكية فضلا عن تدريب وتعليم عسكري لتايوان بقيمة إجمالية تصل إلى 571 مليون دولار.