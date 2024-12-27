روسيا تزعم صدها لمسيرة أوكرانية محاولة الطائرة الأذربيجانية المنكوبة الهبوط

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن "روسيا تقول: إن مسيرات أوكرانية كانت تهاجم مدينة جروزني الروسية، أثناء محاولة الطائرة الأذربيجانية المنكوبة الهبوط".

وأثار سقوط الطائرة الأذربيجانية، التكهنات بأن القوات الروسية أسقطتها اعتقادًا منها بأنها مسيرة أوكرانية تتجه لشن هجومًا على جمهورية الشيشان.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، إن التحقيق في سبب تحطم الطائرة جارٍ، مؤكدًا أنه من الخطأ التكهن قبل انتهاء التحقيق.

وفي وقتٍ سابق، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، الأربعاء الماضي، بعد سقوطها على الأرض في حقل بالقرب من أكتاو بكازاخستان ثم انفجارها، وكانت الطائرة متجهة من العاصمة باكو إلى مدينة جروزني عاصمة الشيشان، ما أسفر عن مقتل 38 شخصًا بينما نجا 29 شخصًا.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة سقوط الطائرة واشتعال النيران فيها فور اصطدامها بالأرض.