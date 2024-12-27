صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 45436 شهيدًا

وكالات



أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45436 شهيدًا و108038 مصابًا.



وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن مصير الكادر الطبي والمرضى بمستشفى كمال عدوان في القطاع أصبح مجهولًا، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.



وأضافت وزارة الصحة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتفل مع نهاية عام من الإبادة الجماعية ويتوج جرائمه، بتدمير مستشفى كمال عدوان.



وكشفت أن قوات الاحتلال تجبر الطواقم الطبية والمرضى على خلع ملابسهم في البرد الشديد، ويأخذهم لجهة مجهولة.



وأوضحت صحة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال ال 24 ساعة الماضية، وصل منهم للمستشفيات 37 شهيدًا و98 مصابًا.