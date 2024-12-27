الجيش الإسرائيلي يستهدف معبرا حدوديا بين سوريا ولبنان

تل أبيب/بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إنه قصف معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا كان تستخدمه عناصر مسلحة مدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "حزب الله اللبناني استغل البنية التحتية المدنية بغية تنفيذ أعمال إرهابية وتهريب أسلحة مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل".

وأضاف البيان "قصف سلاح الجو بنية تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية تم استخدامها لتهريب أسلحة عبر سوريا إلى حزب الله".

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الغارات استهدفت أيضا ثلاثة مواقع في منطقة قوسايا في وادي البقاع شرق لبنان.

وقالت المصادر إنه سمع دوي انفجارات شديدة عبر الوادي القريب من الحدود مع سوريا.

يشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية سورية منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد من جانب فصائل مسلحة سورية بقيادة هيئة تحرير الشام في وقت سابق الشهر الجاري.