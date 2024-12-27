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أكسيوس: فرص التوصل لصفقة بغزة قبل تنصيب ترامب ضئيلة

01:43 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

ترامب

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وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قلقهم من أن فرص التوصل إلى صفقة تبادل في قطاع غزة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الشهر المقبل ضئيلة.

وقال مصدر مقرب من ترامب لأكسيوس إنه لا يوجد خطة لما ينبغي فعله في حال تجاوز الموعد الذي حدده ترامب لعقد صفقة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن ترامب قد يدعم إجراءات كالحد من المساعدات في حال عدم التوصل لصفقة تبادل، ونقل عن مصدر أميركي مطلع على المحادثات أنه لا يزال من المحتمل التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وذكر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أنه إذا لم تحقق المفاوضات نتائج فقد تتأخر لأشهر بسبب انتقال السلطة لترامب.

قطاع غزة ترامب صفقة تبادل
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