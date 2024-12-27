حماس: اقتحام مستشفى كمال عدوان بغزة جريمة حرب

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة والمجازر الوحشية التي يرتكبها في محيطه جرائم حرب صهيونية، بحسب وصفها.

وحمّلت الحركة الاحتلال المجرم ومن خلفه الإدارة الأميركية المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المستشفى.

وطالبت المجتمع الدولي وكل الأطراف والدول الفاعلة بالتحرك وكسر ما وصفته "بحلقة الصمت والعجز" أمام الإبادة الجماعية في القطاع، وباتخاذ إجراءات لوقف العدوان ومحاسبة إسرائيل وقادتها.