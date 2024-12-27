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إسرائيل تنتقد السفير الألماني بعد منشور عن وفاة أطفال رضع في غزة

12:59 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت

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تل أبيب/غزة- (د ب أ)

انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، بعد منشور له عن أطفال رضع في قطاع غزة يُشتبه في أنهم توفوا من البرد.

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية زايبرت بأنه كتب المنشور بناء على افتراضات وليس بناء على حقائق تم التحري عنها.

وكتب المتحدث على منصة "إكس" في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: "لقد ثبت بالفعل مرات عديدة أن الأطباء في غزة ينشرون دعاية حماس بدلا من الحقائق".

وكان زايبرت كتب على منصة "إكس" في وقت سابق أمس: "إذا لم تؤثر فينا تقارير عن ثلاثة أطفال تجمدوا حتى الموت في غزة، فإننا لا نفهم الميلاد في مزود بيت لحم أو أنوار عيد الحانوكا".

وفي منشور لاحق اعترف زايبرت بأنه لا يعرف بالضبط ما حدث، لكنه يتخيل أن مولودا ضعيفا يمكن أن يموت بسبب انخفاض حرارة الجسم في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة، مضيفا أن هذا ما قاله الأطباء في قطاع غزة أيضا، وكتب: "ولا أعتقد أنهم جميعا يكذبون".


شتيفن زايبرت تل أبيب إسرائيل غزة
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