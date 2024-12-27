الاستخبارات الكورية الجنوبية تؤكد أن أوكرانيا أسرت جنديا كوريا شماليا

سول- (د ب أ)

أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أنها تأكدت من أسر جندي كوري شمالي مصاب في أعقاب تقارير إخبارية أوكرانية حول أسر قوات العمليات الخاصة الأوكرانية لجندي كوري شمالي في أول حالة من نوعها يتم الإبلاغ عنها.

وقالت الوكالة إنها من خلال تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي مع وكالات الاستخبارات في الدول الصديقة، أكدت أسر جندي كوري شمالي جريح، وستراقب عن كثب تطورات المتابعة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت صحيفة "ميليتارني" العسكرية الأوكرانية يوم الخميس بأن قوات العمليات الخاصة الأوكرانية أسرت جنديا كوريا شماليا أثناء العمليات في منطقة كورسك، وكشفت عن صورة الجندي الأسير.

وأرسلت كوريا الشمالية حوالي 11 ألف جندي إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، وقد تم نشرهم في روسيا للمشاركة في الحرب.

وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قد أخطرت المشرعين الأسبوع الماضي بأن ما لا يقل عن 100 جندي كوري شمالي ممن تم إرسالهم إلى روسيا لاقوا حتفهم أثناء القتال وأن عدد المصابين من بين الجنود الكوريين الشماليين هناك يقدر بنحو ألف جندي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التأكد من أسر جندي كوري شمالي مشارك في حرب أوكرانيا.

وتم التأكد من أن الأسير جندي كوري شمالي، مما يوجه أسئلة حول مشاركة الحكومة الكورية الجنوبية في استجوابه.

ومن المتوقع أن تدرس الحكومة ما إذا كانت ستقبل انشقاق أسرى الحرب الكوريين الشماليين إلى البلاد إذا طلبوا ذلك.