إيران تدين الغارات الإسرائيلية على الحوثيين في اليمن

طهران- (أ ب)

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الخميس بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على المطار الرئيسي في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى البنية التحتية الحيوية للطاقة والموانئ.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الغارات الإسرائيلية يوم الخميس كانت جزءا من سياسة "تدمير وإضعاف الدول الإسلامية"، ودعا إلى "تحرك فوري" من قبل منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الهيئات الإقليمية والدولية.

وأضاف بقائي أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا "شريكتين" في الغارات وقد دعمتاها، مشيرا إلى أن الهجمات تعد انتهاكا لجميع القوانين والأنظمة الدولية، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة. كما انتقد "السلبية" التي تبديها الأمم المتحدة حيال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

وأطلق الحوثيون المدعومون من إيران مسيرات وصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار، فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على اليمن الأسبوع الماضي عن مقتل تسعة أشخاص. كما استهدفت القوات العسكرية الأمريكية الحوثيين في اليمن في الأيام الأخيرة.

وقالت إسرائيل إن غارات الخميس استهدفت البنية التحتية المستخدمة لأغراض عسكرية من قبل الحوثيين، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة الإيرانية ودخول المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.