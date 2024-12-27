البرلمان في كوريا الجنوبية يصوت لصالح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو

سول- (أ ب)

صوت البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة لصالح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو.

ووافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) على اقتراح العزل بأغلبية 192 صوتا، مقابل لاشي، اليوم الجمعة. وقاطع نواب الحزب الحاكم التصويت.

يشار إلى أن هان، المسؤول الثاني في كوريا الجنوبية، كان الزعيم المؤقت للبلاد، بعد أن عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعمق عزل هان الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية ويضر بصورتها الدولية.