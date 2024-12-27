استطلاع يظهر تقدم حزب المعارضة على الحاكم في إسرائيل

وكالات

أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن حزب الليكود الحاكم سيخسر مقعدا لصالح حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد إذا أجريت انتخابات فورية.

كما أظهر الاستطلاع أن الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحصل على 23 مقعدا بدل 24، وفق استطلاع سابق، في حين سيحصل "هناك مستقبل" على 16 بدل 15 أظهرها الاستطلاع السابق.

وأفاد الاستطلاع بأنه إذا أجريت انتخابات فورية ستحصل المعارضة على 62 مقعدا في حين يحصل الائتلاف الحكومي الحالي على 48.

وأكد أن 52% من الإسرائيليين يعارضون خطط تشريع قوانين تستهدف القضاء في إسرائيل.