الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا آخر أطلق من اليمن

تل أبيب- (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وأوضح أن الصاروخ تم إسقاطه قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية. كما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل بسبب احتمال سقوط الحطام.

يأتي هذا بعد وقت قصير من استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع في اليمن يوم الخميس، بما في ذلك المطار الدولي في العاصمة صنعاء، ردا على الهجمات التي نفذها الحوثيون المدعومين من إيران.

ووفقا للتقارير الرسمية، أسفرت الغارة الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

ومنذ بداية الحرب في غزة قبل أكثر من عام، استهدف الحوثيون في اليمن إسرائيل بهجمات صاروخية ومسيرات.





