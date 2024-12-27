إعلام عبري: عمليات نسف ضخمة نفذتها إسرائيل شمال غزة سُمعت في تل أبيب

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أصداء عمليات نسف ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي مساء الخميس لما تبقى من مبان بعدة مناطق شمال قطاع غزة، سمعت وسط إسرائيل الذي يبعد أكثر من 70 كيلومترا.

ونفذ الاحتلال عمليات النسف بواسطة روبوتات مفخخة تقوم الآليات الإسرائيلية بزرعها بين المباني وسط الأحياء السكنية، وتحدث دمارا هائلا.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت سماع دوي انفجارات وسط وجنوب البلاد نتيجة لتحركات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.