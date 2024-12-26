طيران "العال" الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى موسكو بعد تحطم طائرة أذربيجانية

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" اليوم الخميس إلغاء جميع رحلاتها إلى موسكو هذا الأسبوع، مرجعة سبب ذلك إلى "تطورات في المجال الجوي الروسي".

ومن المقرر أن تقوم الشركة بإعادة تقييم الوضع الأسبوع القادم وتقرر ما إذا كانت ستستأنف الرحلات من تل أبيب.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 38 من بين 67 راكبا كانوا على متنها، وكانت الطائرة في طريقها من باكو إلى جروزني في روسيا.

وأفادت تقارير واردة من أذربيجان بأن الحكومة تعتقد أن الطائرة تعرضت لأضرار بالغة جراء صاروخ روسي مضاد للطائرات قبل أن تنحرف عن مسارها وتتحطم في كازاخستان.