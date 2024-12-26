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سوريا.. الأمن العام يداهم مقرات لعناصر النظام السابق في حماة

11:30 م الخميس 26 ديسمبر 2024

الأمن العام السوري أرشيفية

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وكالات

قال الأمن العام السوري في بيان، اليوم الخميس، إن قواته داهت مقرات لعناصر النظام السابق في حماة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل أحد قادة نظام الرئيس السابق بشار الأسد، خلال اشتباكات مع قوات إدارة العمليات العسكرية بقرية بلقسة في ريف حمص.

وأشارت وسائل الإعلام السورية، إلى أن القيادي القتيل "شجاع العلي" كان مسؤولا عن عمليات خطف مدنيين وجرائم قتل بريف حمص.

وخاضت قوات إدارة العمليات العسكرية اشتباكات عنيفة مع مجموعات من نظام الأسد بقيادة شجاع قبل مقتله في قرية بلقسة.

وكان شجاع يقود مجموعة من تتبع الأجهزة الأمنية في النظام السوري السابق، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن شجاع كان يقود إحدى الفصائل المسلحة المرتبطة بحزب الله

الأمن العام السوري مقرات لعناصر النظام السابق النظام السابق في حماة
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