وزير الشباب الإماراتي يزور مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (صور)

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زار الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب الإماراتي، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على رأس وفد ضم هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ورائدي الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي.

واستقبل الوفد، الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي للمدينة وعدد من أساتذة مدينة زويل، حيث الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، على الترحيب بالوفد الإماراتي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع مصر والإمارات على كافة المستويات، وقدم عرضًا لمكونات المدينة والجامعة وما حققته من تقدم وإنجاز علمي كبير.

وعرض سلطان النيادي صاحب أطول رحلة فضائية في تاريخ العرب، خلال محاضرة بالجامعة، تجربته على متن محطة الفضاء الدولية خلال مهمة طموح زايد 2، وعرض رواد الفضاء تجربتهم وتجربة مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي كان من ثماره مشاركة أول رائد فضاء من دولة الإمارات في مهمة إلى الفضاء مدتها ثمانية أيام وأعقبها مهمة سلطان النيادي التي استمرّت ٦ أشهر.

وعبر وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات عن سعادته بتواجده في مصر، وفي الصرح العلمي العظيم مدينة زويل، مؤكدًا أن عالم نوبل الراحل أحمد زويل نموذجًا فريدًا أظهر قدرة المصريين، وأكد أنه لا يوجد مستحيل، محفزاً الطلاب على بذل مزيد من الجهد للوصول إلى أهدافهم.

وأهدى الدكتور محمود عبدربه في ختام الزيارة، نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورئيس مجلس أمناء مدينة زويل، درع المدينة تقديرا لجهوده العلمية، وأهدى الدكتور سلطان النيادي صورة تذكارية لرئيس مدينة زويل، تحمل الشعارات الخاصة بمركز محمد بن راشد للفضاء، وشعارات رواد الفضاء.

وفي نهاية اللقاء حرص العديد من طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على التقاط صورة تذكارية مع الدكتور سلطان النيادي ورواد فضاء الإمارات.