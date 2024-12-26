نتنياهو: لا يمكن التوصل لصفقة دون الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء

وكالات

قال موقع "والا" العبري نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يمكن التوصل لصفقة دون الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.

وأشار الموقع العبري، إلى أن نتنياهو قال في اجتماع إن إسرائيل لا تنجح بالحصول من حماس على أسماء الأسرى، موضحا أنه قال في اجتماع إنه غير مستعد لإبرام صفقة دون أن يعرف من سيعود من غزة.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، اليوم الخميس، أن فرص التوصل لاتفاق في غزة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضئيلة.

ونقل موقع "ولا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة رغم إحراز بعض التقدم في مفاوضات العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع، أن المفاوضات لم تنهار لكنها عالقة.