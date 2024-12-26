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مقتل القيادي في النظام السوري السابق "شجاع العلي" المتورط بجرائم قتل وتعذيب

10:27 م الخميس 26 ديسمبر 2024

إدارة العمليات العسكرية السورية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بمقتل أحد قادة نظام الرئيس السابق بشار الأسد، خلال اشتباكات مع قوات إدارة العمليات العسكرية بقرية بلقسة في ريف حمص.

وأشارت وسائل الإعلام السورية، إلى أن القيادي القتيل "شجاع العلي" كان مسؤولا عن عمليات خطف مدنيين وجرائم قتل بريف حمص.

وخاضت قوات إدارة العمليات العسكرية اشتباكات عنيفة مع مجموعات من نظام الأسد بقيادة شجاع قبل مقتله في قرية بلقسة.

وكان شجاع يقود مجموعة من تتبع الأجهزة الأمنية في النظام السوري السابق، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن شجاع كان يقود إحدى الفصائل المسلحة المرتبطة بحزب الله

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