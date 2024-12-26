إعلام عبري: سماع دوي انفجارات ضخمة في إسرائيل
09:50 م الخميس 26 ديسمبر 2024
وكالات
نقل موقع واللا الإسرائيلي أن شهود عيان في مركز إسرائيل وجنوبها أبلغوا عن سماع دوي انفجارات ضخمة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للقناة 14 الإسرائيلية "لم ننته من اليمن بل بدأنا معهم للتو وسنضربهم بكل قوة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، ولكن الموافقة عليه تمت من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
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