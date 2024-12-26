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إعلام عبري: سماع دوي انفجارات ضخمة في إسرائيل

09:50 م الخميس 26 ديسمبر 2024

انفجارات ضخمة في إسرائيل أرشيفية

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وكالات

نقل موقع واللا الإسرائيلي أن شهود عيان في مركز إسرائيل وجنوبها أبلغوا عن سماع دوي انفجارات ضخمة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للقناة 14 الإسرائيلية "لم ننته من اليمن بل بدأنا معهم للتو وسنضربهم بكل قوة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، ولكن الموافقة عليه تمت من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

انفجارات ضخمة في إسرائيل سماع دوي انفجارات موقع واللا الإسرائيلي
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