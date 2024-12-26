وفاة رئيس الوزراء الهندي الأسبق مانموهان سينج عن عمر 92 عاما

(أ ب)

توفي رئيس الوزراء الهندي الأسبق مانموهان سينج، الذي يعتبر على نطاق واسع مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادي الهندي وصفقة نووية تاريخية مع الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 92 عاما.

وقد تم إدخال سينج إلى مستشفي معهد عموم الهند للعلوم الطبية في نيودلهي مساء اليوم الخميس بعد تدهور حالته الصحية جراء "فقدانه المفاجئ للوعي في المنزل"، وفقا لما ذكره المستشفى في بيان. وأضاف البيان أنه كان "يخضع للعلاج بسبب أمراض مرتبطة بتقدم العمر".

وكان سينج، وهو تكنوقراط يتمتع بشخصية هادئة، أحد رؤساء الوزراء في الهند الذين قضوا أطول فترة في المنصب وصلت إلى 10 سنوات، واكتسب سمعة باعتباره شخصا يتمتع بنزاهة شخصية كبيرة.

وقد تم اختياره لشغل منصب رئيس الوزراء في عام 2004 من جانب سونيا غاندي، أرملة رئيس الوزراء راجيف غاندي الذي كان قد تم اغتياله.

لكن صورته البراقة شوهتها اتهامات بالفساد وجهت إلى وزرائه.

واُنتخب سينج لفترة ولاية ثانية كرئيس للوزراء من عام 2009 إلى عام 2014 وهي فترة شابتها فضائح مالية واتهامات بالفساد على خلفية تنظيم دورة ألعاب الكومنولث عام 2010.

وقد أدى ذلك إلى تعرض حزب المؤتمر لهزيمة ساحقة في الانتخابات الوطنية عام 2014 أمام الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي.