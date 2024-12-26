نتنياهو: قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وها نحن اليوم نقوم بتغييره فعلا

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "في التاسع من أكتوبر قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وها نحن اليوم نقوم بتغييره فعلا".

وأشار نتنياهو إلى أن هناك الكثير مما سيفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الحوثيين فإنه ملتزمون بإزالة هذا التهديد كما قطع أذرع الأخطبوط واحدة تلو الأخرى.

وأضاف نتنياهو: "للأسف هناك أفراد في فريق المفاوضات الإسرائيلي يعززون موقف حماس ويرددون أكاذيبها ويدفعونها للتشدد في مواقفها"، مؤكدا أنه لن يكف عن العمل بكل طريقة لإنجاز المهمة المقدسة المتمثلة بإعادة الأسرى.

وأكد نتنياهو أن قدرات حماس الإدارية لن تزول إلا بعد أن يسلبها جيش الاحتلال القدرة على توزيع المعونات، زاعما أنه قد تقدم كثيرا في ذلك.