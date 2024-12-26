نتنياهو عن الغارات على اليمن: عازمون على قطع ذراع إيران

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس: "نحن مصممون على قطع ذراع إيران الإرهابية".

جاء تصريح نتنياهو خلال الهجمات على اليمن من مركز قيادة القوات الجوية اليوم الخميس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني".

بدوره، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "سيتم ملاحقة أولئك الذين يؤذون إسرائيل.. لن يفلت أي زعيم حوثي من قبضة إسرائيل".

كان كاتس قد هدد بأن قادة الحوثيين سوف يلقون نفس مصير قادة حماس وحزب الله الذين اغتالتهم إسرائيل.

كان أنيس الأصبحي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد أفاد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، " بسقوط ثلاثة قتلى وإصابة 17 آخرين إثر الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الخميس، مطار صنعاء، وميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي اليمن".

وقال الأصبحي "إن من بين الجرحى كابتن طائرة أممية".

واستهدفت غارات إسرائيلية في وقت سابق اليوم، مطار صنعاء الدولي، ومحطة كهرباء حزيز في صنعاء، وميناء رأس عيسى ومحطة كهرباء رأس كتيب في الحديدة، غربي اليمن.

تأتي هذه الغارات الإسرائيلية، رداً على تصعيد هجمات الحوثيين على إسرائيل منذ الخميس الماضي.

وسبق أن شنت إسرائيل ثلاث غارات على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجماتهم على الدولة العبرية.

وتواصل جماعة الحوثي شن هجمات بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، منذ عام بعضها استهدفت تل أبيب وخلفت خسائر بشرية ومادية، رداً على ما تصفها الجماعة بـ"جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة".