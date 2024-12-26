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أسوشيتد برس: منظمة عالمية سحبت تقريرًا عن المجاعة بغزة بعد ضغوط أمريكية

08:51 م الخميس 26 ديسمبر 2024

أسوشيتد برس منظمة عالمية سحبت تقريرًا عن المجاعة ب

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وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، اليوم الخميس، إن منظمة رائدة تراقب أزمات الغذاء في العالم سحبت تقريرا حذرت فيه من مجاعة وشيكة في شمال غزة.

ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة طالبت المنظمة بسحب التقرير الذي حذرت فيه من مجاعة في شمال غزة، موضحة أن التحرك جاء بعد انتقادات علنية للتقرير من قبل سفير الولايات المتحدة في إسرائيل.

وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكدت أنها طلبت من منظمة مراقبة المجاعة سحب تحذيرها المتصاعد.

أزمات الغذاء في العالم غزة الولايات المتحدة منظمة مراقبة المجاعة
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