وزير الخارجية الإسرائيلي: الضربات الجوية ضد الحوثيين لا تكفي ويجب استهداف مصادرهم

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، البوم الخميس، إن الهجمات على اليمن مهمة لأنها تضرب البنية التحتية التي تخدم الجهد الحربي للجماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأشار ساعر إلى أن الضربات الجوية ضد الحوثيين لا تكفي بل يجب على إسرائيل أيضا استهداف مصادرهم المالية وأي قنوات تهرب السلاح.

وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه يجب بذل جهد لتحقيق صفقة لإعادة الأسرى لدى حركة حماس بشكل تدريجي.